Обманщики хуже «читают» эмоции

Объединенная команда американских ученых (специалисты Мичиганского университета и Бизнес-школы Росса) провела исследование и доказала: чем больше человек склонен к обману, тем хуже он понимает эмоции других людей.

Как проходил эксперимент

Коллектив ученых, возглавила который Джулия Ли, провел ряд экспериментов. Испытуемым-добровольцам была предложена игра: предсказать результат броска игрального кубика и получить выигрыш, если они угадали. При этом для части участников были созданы условия для мухлежа, а для части - нет.

После проведения игры всех участников ждал еще один тест: нужно было оценить, какую эмоцию выражают другие люди (использовались как видеосъемки, так и демонстрация эмоций вживую). Так ученые пытались понять, насколько сильно те, кто предпочел смухлевать и выиграть нечестным путем, теряют в плане распознавания эмоций.

Результат был весьма удивителен: все, кто повел себя неэтично и смухлевал, очевидно хуже понимали эмоции других как в случае с видео, так и в случае с демонстрацией их вживую. Мало того: если человек обманывал ученых в игре, то с большей вероятностью пытался обмануть их и в тесте на эмоции.

Почему обманщики оказались плохими «читателями» эмоций

Джулия Ли отмечает, что это своего рода «порочный круг». «Наше исследование показало, что при обмане вы с большей вероятностью будете считать обманщиками и других. Вы дегуманизируете окружающих, что приводит к формированию у вас предубеждений относительно их поведения. В частности, формируется враждебный настрой, особенно для тех, кто оказался вне определенной социальной группы.

Чтение эмоций - важный навык. Согласитесь, сложно взаимодействовать с кем-то, не понимая его эмоций. Вы словно не до конца понимаете, что случилось, почему все вышло именно так. И формирование в том числе таких качеств, как сострадание, умение тонко чувствовать других, начинается именно с умения определять их чувства», - комментирует Ли.

Недавнее исследование другой группы ученых показало, что страдают от обманщиков даже их работодатели: неэтичное поведение сотрудников в среднем обходится компаниям по всему миру примерно в 3,7 трлн. долларов ежегодно. Но в то же время использование «белой лжи» (лжи, которая положительным образом приукрашивает реальную ситуацию) полезно при формировании социальных связей.

Ученые планируют более точно проработать феномен лжи, чтобы оценить ее влияние на нашу жизнь более полно.

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Фото:novi.ba



