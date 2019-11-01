Почему вы продолжаете думать о незавершенной работе

Приходилось ли вам когда-нибудь прерываться навязчивыми мыслями о незаконченной работе? Возможно, они были о частично законченном рабочем проекте, который не давал вам спать по ночам, или о сюжете наполовину прочитанного романа, который продолжает кружить ваши мысли.

Есть причина, по которой так трудно перестать думать о незавершенных и прерванных задачах. Психологи называют это эффектом Зейгарника, или склонностью лучше запоминать незаконченные задания, чем завершенные.

Мысли об оставленном деле побуждают вас вернуться назад и закончить начатое.

И спецы в разных областях вовсю используют эту особенность нашей психики.

Например, создатели мыльных опер и сериалов. Эпизод может закончиться, но история еще нет. И зритель с нетерпением будет ждать продолжения. И не забудет включить телевизор.

Как это было обнаружено?

Этот эффект был впервые замечен и описан русским психологом Блюмом Зейгарником. Сидя в оживленном ресторане в Вене, он заметил, что официанты хорошо помнят все неоплаченные заказы. Однако, не могут вспомнить деталей, как только счет оплачен.

Из этого наблюдения «вытекла» серия экспериментов.

Участникам предлагалось выполнить простые задания, такие как размещение бусин на нитке, составление головоломок или решение математических задач. Половина участников были прерваны на полпути.

После часовой задержки Зейгарник попросил участников описать, над чем они работали. Он обнаружил, что те, чья работа была прервана, в два раза чаще вспоминали о том, что они делали, чем те, кто действительно выполнял задания.

Открытие было сделано еще в 1927 году. Продолжил в 60-х годах Джон Бэддли.

Участникам был предоставлен ограниченный период времени для решения набора анаграмм. Когда они не могли решить анаграмму до истечения времени, им давали слово ответ.

Когда участников позже попросили вспомнить слово в анаграммах, оказалось, что они лучше помнят те слова, отгадать которые не смогли.

Почему так?

Кратковременная память ограничена как по объему, так и по длительности. Как правило, нам удается сохранить в памяти определенное количество вещей. Для большего объема уже надо прилагать специальные усилия.

Эффект Зайгарника часто используется именно для того, чтобы удержать информацию в памяти.

Мы держимся за эту информацию в краткосрочной перспективе, постоянно возвращая ее в сознание. Часто думая о незавершенных задачах, мы будем помнить о них до тех пор, пока они не будут завершены.

Как использовать эту особенность?

1. Если вы готовитесь к экзамену, разбейте свои учебные сессии, а не пытаться втиснуть все это в ночь перед тестом. Изучая информацию постепенно, вы с большей вероятностью будете помнить ее вплоть до дня тестирования.

2. Если вы изо всех сил пытаетесь запомнить что-то важное, кратковременные перерывы могут на самом деле работать в вашу пользу. Вместо того чтобы просто повторять информацию снова и снова, просмотрите ее несколько раз, а затем сделайте перерыв. Сосредоточившись на других вещах, вы обнаружите, что мысленно возвращаетесь к той информации, которую изучали.

3. Преодоление Прокрастинации. Начните с первого шага, каким бы маленьким он ни был. Как только вы начнете-но не закончите-свою работу, вы обнаружите, что думаете о задаче, пока, наконец, не закончите ее. Возможно, вы не закончите все это сразу, но каждый маленький шаг, который вы делаете, приближает вас к вашей конечной цели.

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Фото: postila.ru