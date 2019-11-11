Четвероногие друзья помогают пережить потерю супруга

Потеря близких - одно из самых стрессовых событий в жизни. И новое исследование подсказывает, как можно облегчить боль: оказывается, домашние животные способны в этом помочь.

О результатах рассказывает коллектив Университета штата Флорида во главе с Доуном Карром, доцентом кафедры социологии в рамках материала для издания «The Gerontologist».

Помогает даже поглаживание?

Исследователи опросили 437 пожилых людей, часть которых уже потеряла близкого человека (в результате развода или смерти). И оказалось, что при наличии у них собак или кошек депрессия проявлялась слабее, а чувство одиночества было легче перенести.

«Мы удивлены. Современные выкладки показывают, что депрессия - «проводник» к таким проблема, как курение и психические отклонения. И домашние животные действительно способны помочь нам в сложные периоды - даже просто поглаживание собаки или кошки успокаивает», - сообщил Карр.

Исследователи выяснили, что у практически у всех людей состояние в итоге улучшилось, но наличие домашнего животного снижало число симптомов депрессии до 1-2, в то время как оставшиеся в одиночестве люди показывали от 2 до 6 симптомов.

В чем особенность исследования

«Исследования вопроса влияния домашних животных на человека ведутся давно, и найдены как плюсы, так и минусы. Но пока никто не принимал во внимание то, из-за каких именно факторов человек может завести домашнее животное.

Например, пенсионеры чаще выбирают кошку, если у них ухудшается здоровье. И если бы мы просто сравнили тех, у кого есть животные, с теми, у кого их нет, корреляция была бы не совсем точной. Наше исследование выделило характеристики людей, показало, что именно в случае смерти или ухода близкого человека животные помогают смягчить эмоциональный удар», - комментирует Карр.

Доктор Алиса Помидор, специалист по гериатрии, согласна с коллективом в том, что вопрос владения животными более сложен, чем принято думать. Как минимум, содержание может проесть дыру в бюджете, а как максимум - пенсионеры имеют более высокий риск упасть, споткнувшись о животное.

«Животные-компаньоны уже работают в нескольких хосписах, существуют добровольные программы владения, в рамках которых владельцы делятся животными с теми, кто в них нуждается. Животные помогают в том числе вести более активный образ жизни.

Да, сегодня чаще слышишь о каких-то экспериментах с виртуальной реальностью - «умные дома» и прочее. Но виртуальная реальность не заставит вас встать с постели, чтобы ее покормить», - сообщает Помидор.

Читайте также: Ученые: Собаки «заражаются» стрессом от хозяев

Фото:pembeoje.com