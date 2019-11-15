В мозге обнаружена зона оптимизма

Ученые обнаружили, что за положительные мысли и мечты отвечает передний участок среднего мозга - область орбитофронтальной коры.

Она находится сразу за человеческими глазами и активизируется, когда люди начинают думать о хорошем.

То, что эта зона играет определенную роль в тревожных расстройствах, в эмоциональной и поведенческой регуляции путем интеграции интеллектуальной и эмоциональной информации, было известно давно. Есть гипотеза, что размер орбитофронтальной коры связан со склонностью к тревоге или к оптимизму.

Эта же часть мозга, по-видимому, функционирует со сбоями у людей, страдающих депрессией, заявили авторы исследования доктор Элизабет Фелпсиз Нью-йоркского университета и Тэйли Шарот из Университетского Колледжа в Лондоне.

В ходе своего исследования ученые просканировали мозг у 15 испытуемых методом МРТ. Испытуемых просили думать о своем будущем. Когда мысли были приятны, указанная зона мозга и миндалевидное тело, ответственные за эмоциональные ответы, включая страхи и опасения, активизировались.

В том же исследовании было продемонстрировано, что люди имели тенденцию связывать счастливые события с близким будущим, а плохие отдалять как можно дальше, хотя никаких разумных оснований для этого не было.

Фелпс говорит: «Психологи давно знают, что люди имеют предрасположение к оптимистическим мыслям, но новое исследование обнаружило некоторые детали». Когда исследователи просили испытуемых подумать о 80 будущих событиях, которые могли быть приятны, нейтральны или плохи, люди чаще думали о будущем с хорошей стороны.

Анализ показал, что никакие другие структуры мозга, по-видимому, не участвуют в уменьшении тревоги, повышая оптимизм.

Исследователи полагают, что если вы сможете научить кого-то более позитивно реагировать на стрессовые события и сохранять оптимизм на мгновение, то со временем эти объяснительные модели станут частью его мозговой структуры.

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