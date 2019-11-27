Элементы психологического портрета личности

Психологический портрет - это полная характеристика личности, включающая данные о внутреннем складе человека и прогнозирование поведенческих реакций при попадании его в определенные условия и ситуации. Составление психологического портрета личности - трудоемкое занятие. Но в конечном счете такой портрет позволяет эффективно решать многие задачи, в том числе осуществлять подбор сотрудников, выявлять потребности клиентов, выбирать профессию и просто понимать собеседника.

Самостоятельно составить грамотный психологический портрет, не имея подготовки, невозможно. Однако разобраться в основах и понять принцип составления нетрудно.

Личность имеет два типа свойств:

1) базовые (темперамент, характер, способности, эмоциональность, лабильность, реакция, чувствительность и активность);

2) программирующие (самосознание, направленность и интеллект).

Базовые свойства являются либо врожденными, либо приобретенными в процессе воспитания и становления конкретной личности. Программирующие представляют собой двигатель уже развитого индивидуума. Именно свойства личности являются фундаментом для составления ее психологического портрета включающего следующие компоненты:

1) характер

2) темперамент

3) интеллектуальность

4) направленность

5) способности

6) эмоциональность

7) коммуникабельность

8) воля

9) самоконтроль

10) самооценка

11) умение работать в команде.

Каждый элемент важен, но наиважнейшую роль играют характер и темперамент.

Если говорить коротко, темперамент характеризует динамику психики и целиком основан на особенностях нервной системы. Именно он определяет многие черты личности, темп работы, приспособленность к изменениям и умение противостоять неудачам. Выделяют четыре типа темперамента: флегматик (эмоционально сильный и уравновешенный, но малоподвижный), сангвиник (сильный, подвижный и уравновешенный), холерик (подвижный, неуравновешенный и легко возбудимый) и флегматик (возбудимый, с низкой силой, неуравновешенный). В чистом виде эти типы практически не встречаются, но один из них обязательно преобладает у конкретного человека.

Характер - это совокупность так называемых черт, через которые проявляются особенности личности и типичное для нее поведение. Черты отражают отношение людей к себе, социуму, деятельности и вещам. Существует четыре типа характера: педантичный (предполагает тщательное обдумывание каждого шага), демонстративный (гипертрофированные эмоции, убедительная речь и высокий артистизм), возбудимый (импульсивность и недовольство происходящим) и застревающий (продолжительное и яркое переживание любой эмоции).

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Фото:moskovskaya-medicina.ru

