Депрессия? Займитесь спортом!

Общеизвестно, что физические упражнения полезны для физического и психического здоровья - об этом говорилось уже не раз. Однако учёные каждый раз открывают новые детали, которые дополняют картину механизма положительного воздействия. И в этот раз американские учёные из Массачусетса выяснили, как спорт влияет на смягчение или даже устранение симптомов депрессии.

Факт: физическая активность всё чаще признаётся в качестве важного модифицируемого фактора депрессии. Но многие детали этого воздействия всё еще остаются неизвестными.

Например, важным открытием было исследование под руководством Главного Госпиталя Массачусетса - учёные выяснили, что за депрессию также отвечает и генетика. Так определённые участки генома отвечают и за повышенные риски развития депрессии, и за особенности её протекания, и за сам принцип появления данного заболевания.

То есть помимо всех тех многочисленных факторов, которые и так могут ухудшить ваше психическое состояние, существуют ещё и генетический фактор, который может даже не оставить вам шанса.

Основываясь именно на этом открытии, специалисты из того же Госпиталя решили узнать взаимосвязь между спортом и психическим здоровьем с учётом нового фактора.

В течение 2 лет учёные изучали данные (медицинские карты) 7 968 ​​лиц европейского происхождения. Все эти люди участвовали в Partners Biobank, программе, призванной помочь учёным понять, как человеческие гены влияют на здоровье и другие факторы.

Акцент в изучении шёл на два параметра: депрессию и образ жизни (куда входит и физическая активность).

Кроме того, специалисты рассчитали оценку полигенного риска для каждого участника. Эта оценка включала в себя объединённую информацию насчёт генома, включая и генетический риск появления депрессии.

В итоге анализа было подтверждено, что депрессия, её развитие, зависит от полигенного риска - чем выше был процент, тем больше было случаев заболевания. И наоборот.

Но при этом специалисты вывели и другую закономерность: те люди, что активно занимались спортом, меньше испытывали депрессивное настроение. Независимо от полигенного риска.

То есть гены не могут противостоять активному образу жизни.

Помимо прочего учёные вывели, что у таких людей и в будущем меньше шансов развития "угнетённого состояния".

Зная эти факты, эксперты пришли к выводу, что те, кто уделял всего 35 минут в сутки спорту, уже имели пониженные риски.

Также исследователи вывели, что дополнительные 4 часа упражнений в неделю снизит появление или возвращение депрессии на 17%.

Причём вид активности не влияет на этот процент. Что активная аэробика, что медитативная йога - любая активность понижает процент.

Получается, что физические упражнения действительно могут помочь справиться или же предупредить депрессию. И даже такой весомый фактор как генетика не может серьёзно противостоять спорту.

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Фото:idntimes.com



