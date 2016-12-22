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Грузия пока не готова вступить в НАТО

19.02.2015  |  12:48

Вступление Грузии в НАТО пока не стоит на повестке дня и рассматриваться в ближайшее время не будет. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Абашидзе отметил, что Грузия самостоятельная страна и сама принимает решение, кого выбирать в партнеры для сотрудничества. Он отметил, что Грузия вправе взаимодействовать с любой международной организацией, также и с НАТО. При этом он подчеркнул, что у Грузии при этом нет цели разместить военную инфраструктуру Альянса.

Как отмечает Pravda.Ru, ранее экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили неоднократно заявлял, что нынешние власти страны не правы, ориентируясь на Россию. Недавно Саакашвили объявил, что собирается вновь баллотироваться на пост президента и готов сменить ориентир страны на Европу.


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