В Грузии на похоронах лари призвали разогнать правительство

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В Грузии на похоронах лари призвали разогнать правительство30.03.2015 | 12:55
Около дома бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили прошли похороны национальной валюты: активисты местной НПО решили с помощью символической акции привлечь внимание общественности к экономическим проблемам страны, вину за которые они возлагают на действующую власть.
"Похороны" лари сопровождались требованием к Иванишвили уйти из грузинской политики и оставить контролируемый им, по мнению протестующих, кабинет министров.
Глава некоммерческой организации "Априори" Бесо Шенгелия произнес речь над гробом, наполненным ненастоящими купюрами, в которой сообщил о кончине 20-летнего лари после двухлетней болезни, и добавил, что организаторы акции хотят сказать экс-премьеру, что он обманывает народ Грузии.
Участник НПО "Новое движение" Гиршел Бертая заявил, в свою очередь, что его организация требует роспуска действующего правительства, сформированного ранее Иванишвили и подчеркнул, что существующая власть привела экономическое положение Грузии к катастрофе.
По данным Правда.Ру, с ноября 2014 года официальный курс лари упал по отношению к доллару США на 26,8 процента и на 29 марта установлен Национальным банком Грузии на уровне 2,2242 лари за один доллар.
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