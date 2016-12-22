В Грузии на похоронах лари призвали разогнать правительство

30.03.2015 | 12:55

Около дома бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили прошли похороны национальной валюты: активисты местной НПО решили с помощью символической акции привлечь внимание общественности к экономическим проблемам страны, вину за которые они возлагают на действующую власть.

"Похороны" лари сопровождались требованием к Иванишвили уйти из грузинской политики и оставить контролируемый им, по мнению протестующих, кабинет министров.

Глава некоммерческой организации "Априори" Бесо Шенгелия произнес речь над гробом, наполненным ненастоящими купюрами, в которой сообщил о кончине 20-летнего лари после двухлетней болезни, и добавил, что организаторы акции хотят сказать экс-премьеру, что он обманывает народ Грузии.

Участник НПО "Новое движение" Гиршел Бертая заявил, в свою очередь, что его организация требует роспуска действующего правительства, сформированного ранее Иванишвили и подчеркнул, что существующая власть привела экономическое положение Грузии к катастрофе.

По данным Правда.Ру, с ноября 2014 года официальный курс лари упал по отношению к доллару США на 26,8 процента и на 29 марта установлен Национальным банком Грузии на уровне 2,2242 лари за один доллар.