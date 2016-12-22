Усилия Михаила Касьянова заметили в США. Оценят ли?

25.05.2015 | 08:17

Более десяти тысяч подписей за двое суток набрало обращение о предоставлении американского гражданства сопредседателю РПР-ПАРНАС Михаилу Касьянову. Петиция размещена на сайте Change.org и адресована президенту США Бараку Обаме и конгрессу. Чтобы власти Соединенных Штатов обратили на нее внимание, необходимы подписи не менее 25 тысяч человек.

По мнению автора петиции Роберта Хилла, Касьянов ведет "образцовую работу" по продвижению "демократических ценностей". "Его неоценимый вклад в поддержку позиции США по ключевым вопросам внутренней и внешней политики России должен быть оценен", - цитирует петицию сайт Ridus.ru.

"Заслуги" Михаила Касьянова просят оценить не впервые. И не только в США.

Например, в апреле российский "Антифашистский антимайданный совет" обратился к Михаилу Касьянову с предложением отказаться от российского гражданства. Тогда глава совета Евгений Шабаев заявил, что политику, призывающему конгресс иностранного государства вмешаться во внутреннюю политику России и ввести санкции в отношении журналистов, необходимо добровольно отказаться от российского гражданства.

Но сопредседателя РПР-ПАРНАС, похоже, уже не удержать. На прошлой неделе во французском журнале Politique Internationale было опубликовано интервью Михаила Касьянова, в котором он заявил, что "Россия должна пройти курс соответствующего лечения, то есть как если бы мы лечили нормальное демократическое государство".

Из его дальнейших высказываний становится ясно, что в качестве "лекарства" для своей страны Михаил Касьянов видит западные санкции.

Но он пошел еще дальше и заявил о готовности отдать Крым Украине. "Я бы не довольствовался только лишь возвращением Крыма. Я бы вернул его в сотрудничестве с международным сообществом, убедившись, что все международные законы будут соблюдены. Также необходимо будет работать с местным населением. Путин утверждает, что местные жители имели право на организацию референдума, но я так не думаю", - заявил Касьянов.

Правда, произойти это может только в том случае, если сопредседатель РПР-ПАРНАС станет президентом нашей страны. Интересно только, найдется ли в России человек, который после таких заявлений готов за него проголосовать...