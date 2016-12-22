Тбилиси отчаянно борется с затоплением

15.06.2015 | 17:52

В Тбилиси продолжается ликвидация последствий затопления, вызванного сильнейшими ливнями и ураганом, накануне обрушившимися на грузинскую столицу. Одна из крупнейших рек города - Вера- вышла из берегов, и ее уровень поднялся на несколько метров.

Массивные водные потоки оставили без жилья множество жителей Тбилиси. Некоторые из них пропали без вести, на данный момент известно и о 12 погибших.

Основной удар стихии принял на себя грузинский зоопарк, что создало для Тбилиси дополнительную угрозу: клетки были разрушены, и из них бежали опасные хищники - львы, медведи, тигры и волки. Пострадали и другие обитатели - Правда.Ру публиковала фото, сделанные жителями города, на которых изображены бродящие по улицам слоны и бегемоты, плавающие крокодилы.

Спецназ Грузии ведет поиск животных с воздуха, к сожалению, отстреливая некоторых особо агрессивных хищников. Тбилиси может получить помощь из России, пишет РИА Новости. Сегодня президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и оставшихся без крова и заявил, что МЧС РФ обращалось к коллегам из Грузии, предлагая свою поддержку.

Россия может прислать Грузии более ста спасателей, прекрасно экипированных и подготовленных, а также необходимое оборудование.