Лидер Грузии: Соседями России быть опасно

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Лидер Грузии: Соседями России быть опасно22.06.2015 | 13:01
Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили сообщил во время форума GLOBSEC, который проходит в Братиславе, что российская политика далека от того, чтобы способствовать уменьшению напряженности в Европе. Также он отметил, что бывшие республики СССР Россия считает своей собственностью, сообщает Правда.Ру.
Маргвелашвили, выступая на сессии "Зона колебания: стратегия соседства Европы", отметил, что Россия считает, что она вправе действовать жестко и с применением военной силы в отношении соседних стран, что приводит к проблемам и трудностям, в том числе страдает и сама Россия.
Президент Грузии также подчеркнул, что Европа для себя наметила, от каких стран исходит опасность, и в этом списке есть Россия, которая говорит о "зоне привилегированных интересов" в большей части евразийского континента. Как отмечает Маргвелашвили, это может привести к существенным проблемам.
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