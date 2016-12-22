В Колорадо открывается летний лагерь поклонников марихуаны

22.06.2015 | 14:15

Об этом сообщает Правда.Ру со ссылкой на The Daily Mirror.Всю смену отдыхающие только и будут заниматься тем, что курить марихуану, которую всем рекомендуется привозить с собой.

Конопля будет присутствовать и в рационе собравшихся, которые смогут научится готовить из нее разные блюда (традиционно конопля использовалась в пищу, в том числе на территории России), участникам предложат массаж, работу в художественной мастерской, а также курсы "каннабис-йоги".

По словам директора компании Mary Jane Group, которая организовывает CannaCamp, Джоэла Шнайдера, в лагере будут созданы все условия для безопасного употребления марихуаны.

Напомним, в ноябре 2012 года в штате Колорадо (США) состоялся референдум, на котором большинство населения высказалось в пользу легализации употребления марихуаны. При этом, делать это можно только дома, но не в публичных местах, гражданам, старше 21 года. Соответствующий закон был подписан губернатором штата Джоном Хикенлупером.

Стоит отметить, что на неофициальном уровне праздник конопли отмечается не только в Колорадо, но и во всех американских штатах, он носит название "420" - 20 апреля, ровно в 4 часа, американцы закуривают "косяки" с марихуаной. При этом, с каждым годом количество штатов, легализующих каннабис растет.

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