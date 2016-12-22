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В Колорадо открывается летний лагерь поклонников марихуаны

22.06.2015  |  14:15

Об этом сообщает Правда.Ру со ссылкой на The Daily Mirror.Всю смену отдыхающие только и будут заниматься тем, что курить марихуану, которую всем рекомендуется привозить с собой.

В Колорадо открывается летний лагерь поклонников марихуаны. 29917.jpeg

Конопля будет присутствовать и в рационе собравшихся, которые смогут научится готовить из нее разные блюда (традиционно конопля использовалась в пищу, в том числе на территории России), участникам предложат массаж,  работу в художественной мастерской, а также курсы "каннабис-йоги". 

По словам  директора  компании Mary Jane Group, которая организовывает CannaCamp, Джоэла  Шнайдера, в лагере будут созданы все условия для безопасного употребления марихуаны. 

Напомним, в ноябре 2012 года в штате Колорадо (США) состоялся референдум, на котором большинство населения высказалось в пользу легализации употребления марихуаны.  При этом, делать это можно только дома, но не в публичных местах,  гражданам, старше 21 года.  Соответствующий закон был подписан губернатором  штата Джоном  Хикенлупером.

Стоит отметить, что на неофициальном уровне праздник конопли отмечается не только в Колорадо, но и во всех американских штатах, он носит название  "420"  -  20 апреля, ровно в 4 часа, американцы закуривают "косяки" с марихуаной.  При этом, с каждым годом количество штатов, легализующих каннабис растет.  

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