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США и Грузия нарушают Договор по открытому небу, но критикуют Россию

23.06.2015  |  16:15

В  МИД России выразили недоумение в связи с тем, что участники Договора об открытом небе считают нормальным нарушения соглашения со стороны Грузии и США. При этом обвинения раздаются в адрес РФ, пишет Правда. Ру.

По заявлению российской стороны, это политика двойных стандартов, что не может восприниматься серьезно и вызывать уважение как достойная позиция.  

Об этом говорил глава делегации РФ Михаил Ульянов на открытии в Вене третьей обзорной Конференции государств-участников по выполнению Договора по открытому небу. Он пояснил, что речь идет "об отказе Грузии от двустороннего взаимодействия с нами в рамках многостороннего соглашения, каковым является ДОН. Этот случай является беспрецедентным в истории дипломатии. При этом США отказываются предоставить возможность наблюдения их островных территорий".

И то, и другое остаются без должной реакции со стороны других участников договора. Это вызывает вопросы к тем, кто активно критиковал Россию за гораздо меньшие прогрешения - к делегациям Соединенного Королевства, Канады, Чехии, Румынии и Дании.

Напомним, что  договор по открытому небу был подписан в 1992 году и дает странам-участницам право в рамках согласованных квот совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В нем участвуют 34 государства. Договор регламентирует проведение полетов, требования к самолету и наблюдательной аппаратуре.


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