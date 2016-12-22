Саакашвили заявил, что Россия собирается "что-то сделать" в Бессарабии

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Саакашвили заявил, что Россия собирается "что-то сделать" в Бессарабии24.06.2015 | 16:17
Михаил Саакашвили снова в панике - на этот раз его пугает некий проект "Бессарабия" который, по его мнению, разрабатывает Москва.
Об этом сообщает Правда.Ру - мысль о планах России по захвату Бессарабии пришла в голову бывшего грузинского лидера в связи с известием о том, что большая часть населения этих районов предпочитает российские телеканалы. И в этом-то как раз и заключается коварный план Кремля,, считает Саакашвили.
Одесский губернатор сообщил, что испытывает стыд за бездействие украинских властей, отдавших просторы Бессарабии под влияние Владимира Путина. Кремль "готовится там что-то сделать", считает Саакашвили.
Благодаря просмотру российского телевидения, жители Бессарабии не доверяют киевским властям, при том, что именно этот район является "стратегической дорогой в Европу".
Отметим, что современная территория исторической области, носившей название Бессарабия находится сегодня в территориальном ведении Украины и Молдавии, географически эти земли простираются от Черного моря до Дуная и Днестра.
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