Саакашвили заявил, что Россия собирается "что-то сделать" в Бессарабии

24.06.2015 | 16:17

Михаил Саакашвили снова в панике - на этот раз его пугает некий проект "Бессарабия" который, по его мнению, разрабатывает Москва.

Об этом сообщает Правда.Ру - мысль о планах России по захвату Бессарабии пришла в голову бывшего грузинского лидера в связи с известием о том, что большая часть населения этих районов предпочитает российские телеканалы. И в этом-то как раз и заключается коварный план Кремля,, считает Саакашвили.

Одесский губернатор сообщил, что испытывает стыд за бездействие украинских властей, отдавших просторы Бессарабии под влияние Владимира Путина. Кремль "готовится там что-то сделать", считает Саакашвили.

Благодаря просмотру российского телевидения, жители Бессарабии не доверяют киевским властям, при том, что именно этот район является "стратегической дорогой в Европу".

Отметим, что современная территория исторической области, носившей название Бессарабия находится сегодня в территориальном ведении Украины и Молдавии, географически эти земли простираются от Черного моря до Дуная и Днестра.