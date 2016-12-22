en in english ge ქართულად
 
четверг, 22 декабря 2016
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Саакашвили заявил, что Россия собирается "что-то сделать" в Бессарабии

24.06.2015  |  16:17

Михаил Саакашвили снова в панике  - на этот раз его пугает некий проект "Бессарабия" который, по его мнению, разрабатывает Москва.

Об этом сообщает Правда.Ру - мысль о планах России по захвату Бессарабии пришла в голову бывшего грузинского лидера в связи с известием о том, что большая часть населения этих районов предпочитает российские телеканалы. И в этом-то как раз и заключается коварный план Кремля,, считает Саакашвили.  

Одесский губернатор сообщил, что испытывает стыд за бездействие украинских властей, отдавших просторы Бессарабии под влияние Владимира Путина.  Кремль "готовится там что-то сделать", считает Саакашвили. 

Благодаря просмотру российского телевидения, жители Бессарабии не доверяют киевским властям, при том, что именно этот район является "стратегической дорогой в Европу". 

Отметим, что современная территория исторической области, носившей название Бессарабия находится сегодня в территориальном ведении Украины и Молдавии, географически эти земли простираются от Черного моря до Дуная и Днестра.  

 


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100