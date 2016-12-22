Хакеры украли сексуальные секреты членов правительства США

26.06.2015 | 15:39

В США почти катастрофа на уроне интернета: иностранные хакеры взломали серверы компьютеров около 14 миллионов федеральных сотрудников США. При этом похищены весьма "пикантные" сведения из их жизни, пишет Правда. Ру.

Кибервзломщикам удалось обеспечить себе доступ к анкетам и личным сведениям политиков. Они украли информацию о вредных привычках и странных увлечениях. В этом полагается сотрудникам признаваться, чтобы вступить в дело с чистой репутацией. Киберагентам действительно удалось узнать довольно личные сведения о госслужащих.

Иностранным разведкам теперь известны сексуальные наклонности и отклонения сотрудников администрации Обамы, а также отношления с накоротиками и алкоголем, наличие плохих кредитных историй.

Вашингтон подозревает во взломе китайцев. Хотя подтвержденных сведений об этом еще нет. Есть только обрывочные сведения и предположения в русле обострения отношений между странами.