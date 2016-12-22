Google опять поймали на слежке в пользу США

29.06.2015 | 16:46

Тотальная слежка амеркианских спецслужб за жителями нашей планеты нашла очередное подтверждение. На этот раз "засветился" браузер Google Chrome, причем стараниями шведского бизнесмена, пишет Правда. Ру.

На скрытые шпионские задачи гугловскую программу для поиска и просмотра на экране компьютера информации из компьютерной сети решил проверить предприниматель, основатель Пиратской партии в Швеции Рикард Фальквинге.

В результате проверки, швед убедился, что Google Chrome заточена под сбор информации о пользоваателях, может прослушивать разговоры и передавать по адресу назначения.

Микрофон, который включается, не спросив владельца, неустанно следит за тем, какие речи звучат в его присутствии, если его что-то настораживает, то ваши слова отправляются прямиком третьему лицу, которое находится в другом государстве.