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Тбилиси настаивает на выплате 70 млн.евро за депортацию грузин из РФ в 2006 году

03.07.2015  |  15:45

Грузия оценила моральный ущерб от депортации грузинских граждан из России в 2006 году в  70 320 000 евро и намерена требовать выплаты этой суммы через ЕСПЧ.

Как считают в Тбилиси,  Россия провела депортацию нелегально находящихся на ее территории грузинских граждан с нарушениями, и теперь должна компенсировать нанесенный ущерб.

Такое заявление сделал грузинский Минюст, сообщает Pravda.Ru

Ранее суд по правам человека в Страсбурге назвал претензии грузинской стороны обоснованными и предложил решить с Москвой вопрос о конкретной сумме выплат.  Но Россия отказалась выплачивать что-либо за выдворение грузинских граждан со своей территории, поэтому Тбилиси собирается добиваться этого в одностороннем порядке.   

В 2006 году власти Грузии арестовали нескольких российских граждан, обвинив их в шпионаже. Россия в ответ произвела депортацию почти двух с половиной тысяч грузин, незаконно проникших в Россию. Во время депортации несколько человек умерло, грузинская сторона считает, что это произошло по причине неоказания людям медицинской помощи.  

 


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