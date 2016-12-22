Тбилиси настаивает на выплате 70 млн.евро за депортацию грузин из РФ в 2006 году

03.07.2015 | 15:45

Грузия оценила моральный ущерб от депортации грузинских граждан из России в 2006 году в 70 320 000 евро и намерена требовать выплаты этой суммы через ЕСПЧ.

Как считают в Тбилиси, Россия провела депортацию нелегально находящихся на ее территории грузинских граждан с нарушениями, и теперь должна компенсировать нанесенный ущерб.

Такое заявление сделал грузинский Минюст, сообщает Pravda.Ru

Ранее суд по правам человека в Страсбурге назвал претензии грузинской стороны обоснованными и предложил решить с Москвой вопрос о конкретной сумме выплат. Но Россия отказалась выплачивать что-либо за выдворение грузинских граждан со своей территории, поэтому Тбилиси собирается добиваться этого в одностороннем порядке.

В 2006 году власти Грузии арестовали нескольких российских граждан, обвинив их в шпионаже. Россия в ответ произвела депортацию почти двух с половиной тысяч грузин, незаконно проникших в Россию. Во время депортации несколько человек умерло, грузинская сторона считает, что это произошло по причине неоказания людям медицинской помощи.