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Трибунал по гибели "Боинга" над Донецком готов создать Совбез ООН

15.07.2015  |  11:56

Совет Безопасности ООН получил от Малайзии проект резолюции, подразумевающей создание международного трибунала по делу о сбитом над Украиной "Боинге".

Алексей Зайцев, пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН, сообщает, что дата обсуждения заявки еще не назначена. Российская федерация считает трибунал попыткой превратить расследование в грандиозное политическое шоу, сообщает Pravda.Ru.

На создании трибунала по делу о "Боинге" рейса МН 17 настаивают Нидерланды, Австралия, Украина и Бельгия. Результаты расследования должны быть опубликованы в октябре 2015 года.

Предварительный доклад содержит в себе слова о том, что самолет упал по вине "потока высокоэнергетических объектов". Для создания трибунала необходимы виновники событий, тогда как в деле о катастрофе "Боинга" до сих пор остается неизвестным даже то, почему именно он упал.


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