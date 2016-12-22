Трибунал по гибели "Боинга" над Донецком готов создать Совбез ООН

15.07.2015 | 11:56

Совет Безопасности ООН получил от Малайзии проект резолюции, подразумевающей создание международного трибунала по делу о сбитом над Украиной "Боинге".



Алексей Зайцев, пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН, сообщает, что дата обсуждения заявки еще не назначена. Российская федерация считает трибунал попыткой превратить расследование в грандиозное политическое шоу, сообщает Pravda.Ru.



На создании трибунала по делу о "Боинге" рейса МН 17 настаивают Нидерланды, Австралия, Украина и Бельгия. Результаты расследования должны быть опубликованы в октябре 2015 года.



Предварительный доклад содержит в себе слова о том, что самолет упал по вине "потока высокоэнергетических объектов". Для создания трибунала необходимы виновники событий, тогда как в деле о катастрофе "Боинга" до сих пор остается неизвестным даже то, почему именно он упал.