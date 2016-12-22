Нидерланды обнаружили зацепку по делу разбившегося над Донецком рейса MH17

11.08.2015 | 18:32

Следователи из Нидерландов, участвующие в расследовании катастрофы рейса MH17, говорят о том, что в обломках лайнера ими были найдены части, которые могут принадлежать ракете комплекса «Бук».



Глава международной комиссии по расследованию катастрофы заявляет, что обнаруженные элементы могут иметь исключительный интерес для следствия, поскольку позволят получить информацию о виновных в падении самолета. Впрочем, следователи заявляют, что на данный момент рано утверждать, что найденные предметы могут быть непосредственной причиной крушения «Боинга».



Международная комиссия состоит из следователей из Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии. Россия к работе комиссии допущена не была, сообщает Правда.Ру. В октябре 2015 года Нидерланды должны опубликовать окончательный доклад о причинах гибели рейса MH17.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Куала-Лумпуре, что Россия не получает данных технического расследования катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе в полном объеме. При этом информация предоставляются другим странам, участвующим в выяснении причин катастрофы.

Также выдвигались предложения о создании трибунала по расследованию этой катастрофы, но Россия применила право вето по резолюции СБ ООН по созданию трибунала. В интервью Pravda. Ru эксперт "Независимого военного обозрения" Владимир Щербаков сообщил, что необходим объективный трибунал, чтобы снять подозрения с России. В свою очередь политолог Владимир Шаповалов высказал предположение, что идея о создании трибунала политически ангажирована.