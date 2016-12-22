США создадут больше беспилотников

19.08.2015 | 17:16

Пентагон собирается выпускать больше беспилотников, количество БПЛ возрастет на 50% в течение пары лет. Что любопытно, использовать их будут не только военные, но и гражданские лица, им это облегчит патруль местности, сообщает Правда.Ру.

Ранее в Пентагоне говорили о том, что ранее дроны применялись только для нужд разведки и во время контртеррористических операций, однако времена изменились, опасностей стало больше, поэтому было принято решение о наращивании арсенала дронов.

Генерал Джозеф Данфорд отметил, что БПЛ необходимы и для борьбы с такой угрозой, как Россия, а также для решения споров в Южно-Китайском море.

Пока ВВС США не до конца выполняют поставленные задачи, например, вместо запланированной подготовки 300 членов суперэкипажей пока обучаются мастерству 180 человек.

Также на днях США пожертвовали Европе «ушедшие на пенсию» военные истребители. Боевые машины должны были быть списаны в связи с неактуальностью, однако потом конгрессмены решили, что лучше истребители напоследок послужат другим, например, для отражения угрозы со стороны РФ.