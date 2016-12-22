Генсек НАТО пожелал Тбилиси наладить диалог с Москвой

28.08.2015 | 12:30

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил на открытии совместного учебного центра НАТО и Грузии в Тбилиси.

На удивление, глава альянса призвал Тбилиси к диалогу с Москвой.

"Я и НАТО продолжаем призывать Грузию к продолжению диалога с РФ. Оборона, поэтапная политика, твердая позиция и диалог не противоречат друг другу. Россия и в будущем будет большим соседом Грузии, этим или иным путем, но диалог всегда будет необходим", - отметил генсек НАТО.

При этом он добавил, что сотрудничество необходимо для того, чтобы ликвидировать "деструктивные и провокационные шаги", которые наша страна якобы применяет в Грузии. Столтенберг отметил, что открывшийся НАТОвский центр будет иметь функцию защищающую, а не нападающую на кого-то.

"Мы помогаем Грузии в подготовке к членству в НАТО. Безусловно, еще необходимо сделать многое, но Грузия уже достигла успехов", - добавил глава НАТО.

Правда.Ру информирует, что сам центр открылся в Грузии в четверг, 27 августа, неподалеку от военной базы "Крцаниси". Прокомментировали открытие новой точки НАТО вблизи российских границ в МИД РФ.

Официальный представитель Мария Захарова отметила, что Москва расценивает этот шаг НАТО и Тбилиси как очередную провокацию альянса и как дестабилизирующий фактор.

Ранее Тбилиси, как и Вашингтон, отказался соблюдать положения Договора об открытом небе, что Москва посчитала беспрецедентным нарушением дипломатических норм в их историческом контексте в целом.

Согласно условиям данного договора, страны-участницы обязуются предоставлять иностранным наблюдателям право инспектировать их территорию с воздуха для мониторинга военной деятельности. Договор подписан 34 государствами.