Валентина Матвиенко: Полноценный диалог между Москвой и Тбилиси налаживается

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Валентина Матвиенко: Полноценный диалог между Москвой и Тбилиси налаживается02.11.2015 | 14:45
По мнению спикера Совета Федераций Валентины Матвиенко, хотя отношения между Россией и Грузией не самые лучшие сегодня, однако "низшая точка" в них уже пройдена, заявил она в понедельник в интервью информационному порталу News.am.
По словам спикера Совфеда, как с грузинской, так и с российской стороны предпринимаются шаги, направленные на восстановление "полнокровного политического диалога", возрождение и развитие сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере торговли, транспортного сообщения, туризма, гуманитарных связей.
"Мы, российские парламентарии, содействуем этим процессам. Надеюсь, поворот к лучшему в отношениях с Грузией не за горами. Но он зависит не только от нас. Надеемся, что и Армения с её большим авторитетом в регионе активно подключится к развитию интеграционных процессов на Кавказе", - сказала Матвиенко.
Напомним, дипломатические отношения между двумя странами прервались более семи лет назад. После того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси разорвал их в одностороннем порядке.
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