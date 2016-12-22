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Валентина Матвиенко: Полноценный диалог между Москвой и Тбилиси налаживается

02.11.2015  |  14:45

По мнению спикера Совета Федераций Валентины Матвиенко, хотя  отношения между Россией и Грузией не самые лучшие сегодня, однако "низшая точка" в них уже пройдена,  заявил она в понедельник в интервью информационному порталу News.am.

По словам спикера Совфеда, как с грузинской, так и с российской стороны предпринимаются шаги, направленные на восстановление "полнокровного политического диалога", возрождение и развитие сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере торговли, транспортного сообщения, туризма, гуманитарных связей.

"Мы, российские парламентарии, содействуем этим процессам. Надеюсь, поворот к лучшему в отношениях с Грузией не за горами. Но он зависит не только от нас. Надеемся, что и Армения с её большим авторитетом в регионе активно подключится к развитию интеграционных процессов на Кавказе", - сказала Матвиенко.

Напомним, дипломатические отношения между двумя странами прервались более семи лет назад. После того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси разорвал их в одностороннем порядке.

 

 


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