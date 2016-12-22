Дарья Митина: Строить промышленные объекты надо без ущерба для экологии

04.12.2015 | 13:03

Все мы знаем, что к природе нужно бережно относиться, а вот использовать ее в политических целях совсем не стоит. О ситуации вокруг строительства Томинского ГОК в Челябинской области Pravda.Ru рассказала один из лидеров Объединенной коммунистической партии Дарья Митина.

Напомним, что Томинский ГОК прошел правительственную экологическую экспертизу. Он принадлежит ЗАО "Русская медная компания", а также входит в федеральную стратегию развития цветной металлургии и должен быть запущен в 2017-м году. По мнению Митиной, этот комбинат войдет в число крупнейших 50 предприятий мира, аналогичных по задачам своей работы.

По ее словам, основная цель и задача экологов сделать так, чтобы при строительстве промышленных объектов обеспечивался приемлемый уровень защиты окружающей среды. "Нельзя доводить до абсурда. Ведь и сами экологи не живут в лесах-полях, в избах без электричества с холодным туалетом. Кстати, среди тех, которые крушили СССР, очень много спекулянтов на экологической тематике. Потом все эти лидеры экологических движений вдруг стали депутатами-чиновниками и продолжили экологическую политику", - сказала Митина. Поэтому к случаю с Томинским ГОКом стоит внимательно присмотреться, считает она.

Митина также отметила, что стоит ориентироваться на опыт работы Михеевского ГОКа, технологии которого позволяют ему осуществлять промышленную деятельность без ущерба окружающей среде.