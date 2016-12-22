Саакашвили перестал быть гражданином Грузии

04.12.2015 | 15:45

Михаил Саакашвили отныне является украинским гражданином - на родине подписали указ о лишении его грузинского гражданства. Соответствующее распоряжение сегодня анонсировал нынешний глава Грузии Георгий Маргвелашвили .



"Мы переслали президенту заключение министерства о том, что бывший президентСаакашвили, ныне гражданин Украины, должен быть лишен гражданства Грузии", - приводит "Взгляд" слова министра юстиции Грузии.



Теа Цулукиани добавила, что Михаилу Саакашвили соответствующее предупреждение направили третьего ноября, однако он на него не ответил.



С этой даты ему давался месяц на определение своей позиции по гражданству. Согласно грузинским законам, в аналогичных ситуациях двойное гражданство иметь запрещено.



Правда.Ру сообщала, что коллеги экс-лидера Грузии негативно относятся к его политическим перспективам на Украине.



Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что место Михаила Саакашвили - в тюрьме, а не в кресле губернатора Одесской области.