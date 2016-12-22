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Саакашвили перестал быть гражданином Грузии

04.12.2015  |  15:45

Михаил Саакашвили отныне является украинским гражданином - на родине подписали указ о лишении его грузинского гражданства. Соответствующее распоряжение сегодня анонсировал нынешний глава  Грузии Георгий Маргвелашвили .

"Мы переслали президенту заключение министерства о том, что бывший президентСаакашвили, ныне гражданин Украины, должен быть лишен гражданства Грузии", - приводит "Взгляд" слова министра юстиции Грузии.

Теа Цулукиани добавила, что Михаилу  Саакашвили  соответствующее предупреждение направили третьего ноября, однако он на него не ответил.

С этой  даты ему давался месяц на определение своей позиции по гражданству. Согласно грузинским законам, в аналогичных ситуациях  двойное гражданство иметь запрещено. 

Правда.Ру сообщала, что коллеги экс-лидера Грузии негативно относятся к его политическим перспективам на Украине.

Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что место Михаила Саакашвили - в тюрьме, а не в кресле губернатора Одесской области.


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