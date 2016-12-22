Выездная редакция Pravda.Ru выпустит серию материалов об Архангельской области

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Выездная редакция Pravda.Ru выпустит серию материалов об Архангельской области04.02.2016 | 11:53
Выездная редакция Pravda.Ru побывала в Архангельской области. В ходе командировки состоялись встречи с руководством области и города Северодвинска. Во время одной из таких состоялась беседа главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, который рассказал об итогах прошедшего года и планах на нынешний.
По его словам, руководитель - творческая профессия, в которой необходимо постоянное вдохновение, а работать нужно для людей. Как поделилась Pravda.Ru, поморский край живет и развивается, несмотря на кризис и морозы. Напротив, трудности стали стимулом для лучшего использования ресурсов и поиска новых возможностей, а зимой северный край предстает во всей красе и обаянии.
Полный текст беседы Инны Новиковой с Игорем Орловым ЗДЕСЬ.
Как сообщили журналисты интернет-холдинга, на ближайшее время запланирован целый ряд материалов, подготовленных выездной редакцией об Архангельской области
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