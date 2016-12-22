Парламентские выборы в Грузии: В новый избирательный блог вошли бывшие соратники Саакашвили

05.08.2016 | 17:36

Новый избирательный блок "Вашадзе-Джапаридзе-Новый выбор" сформировался в Грузии всего за два месяца до выборов в парламент страны.

Объединиться перед выборами решили три оппозиционные партии: "Новый политический центр - Гирчи" лидером которой является Зураб Джапаридзе, партия бывшего замминистра юстиции Георгия Вашадзе "Гражданская платформа - Новая Грузия" и непарламентская партия Мамуки Кацитадзе "Новые правые".

"Политический блок объединяется вокруг трех важных принципов: первое - личностная свобода, второе - это экономическая свобода, и третья - это западный выбор. Мы объединяемся вокруг ценностей, а не вокруг личностей. В Грузии должны завершиться лидеромания, поиск героев и должно настать время команд, профессионалов, благодаря которым у страны появится новая перспектива", - сказал Вашадзе на презентации блока.

Вашадзе в мае покинул бывшую правящую партию "Единое национальное движение" (ЕНД) и основал парию "Гражданская платформа - Новая Грузия". В свое время Вашадзе был одной из ведущих фигур в созданной Михаилом Саакашвили партии.

Ранее ЕНД покинули еще четыре депутата - Зураб Джапаридзе, замглавы юридического комитета парламента Павле Кублашвили, замглавы комитета парламента по делам спорта и молодежи Георгий Меладзе и экс-министр окружающей среды Гога Хачидзе. Они основали свою партию - "Новый политический центр - Гирчи".

В прошлом ЕНД возглавлял Михаил Саакашвили, ныне губернатор Одесской области. Он потерял право возглавлять партию в Грузии после того, как лишился грузинского гражданства. Однако до сих пор Саакашвили воспринимается как неформальный лидер партии. Сегодня во главе бывшей правящей партии находится политсовет.

Партия "Новые правые" и ее лидер Мамука Кацитадзе играют одну из главных ролей в непарламентской оппозиции Грузии. Именно по инициативе "Новых правых" в Грузии была создана межпартийная группа, которая смогла представить в парламент поправки в Конституцию об упразднении выборов депутатов по мажоритарной системе, которые получили одобрение части депутатов, но провалились.