Выборы в Грузии завершились разгромом партии Саакашвили

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Выборы в Грузии завершились разгромом партии Саакашвили02.11.2016 | 15:38
В Грузии второй тур парламентских выборов завершился разгромным поражением партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. В двух округах победили независимые кандидаты в остальных 48 - кандидаты от "Грузинской мечты". Которая получит в заксобрании 115 из 150 мест.
Партия Саакашвили не смогла выиграть ыборы нив одном из округов.
Первый тур прошел 8 октября по смешанной избирательной системе: 77 человек избирались по партийным спискам, еще 73 депутата - по одномандатным округам.
В первом туре "Грузинская мечта" набрала 48,68% и получила 44 мандата, "Единое национальное движение" - 27,11% и 27 мандатов, "Альянс патриотов" - 5,01% и шесть мандатов.
Напомним, что экс-президент потерял право возглавлять партию в Грузии после того, как лишился грузинского гражданства.
В парламент не войдут партии таких политических тяжеловесов, как бывшего спикера Нино Бурджанадзе ("Демократическое движение"), экс-министра обороны Ираклия Аласания ("Свободные демократы") и Шалвы Нателашвили, многолетнего лидера грузинских лейбористов. Они не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.
Напомним, 150 депутатов парламента Грузии избираются на четыре года по смешанной схеме: 77 по партийным спискам, еще 73 по одномандатным округам. Участие в нынешних выборах принимали 19 политических партий и шесть избирательных блоков.
Победа «Грузинской мечты» не отменяет факт реального снижения поддержки правительства за последние четыре года. Пока это выразилось в падении явки, но без существенных сдвигов в решении ключевых проблем страны политические риски вырастут.
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