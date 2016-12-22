Выборы в Грузии завершились разгромом партии Саакашвили

02.11.2016 | 15:38

В Грузии второй тур парламентских выборов завершился разгромным поражением партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. В двух округах победили независимые кандидаты в остальных 48 - кандидаты от "Грузинской мечты". Которая получит в заксобрании 115 из 150 мест.

Партия Саакашвили не смогла выиграть ыборы нив одном из округов.

Первый тур прошел 8 октября по смешанной избирательной системе: 77 человек избирались по партийным спискам, еще 73 депутата - по одномандатным округам.

В первом туре "Грузинская мечта" набрала 48,68% и получила 44 мандата, "Единое национальное движение" - 27,11% и 27 мандатов, "Альянс патриотов" - 5,01% и шесть мандатов.

Напомним, что экс-президент потерял право возглавлять партию в Грузии после того, как лишился грузинского гражданства.

В парламент не войдут партии таких политических тяжеловесов, как бывшего спикера Нино Бурджанадзе ("Демократическое движение"), экс-министра обороны Ираклия Аласания ("Свободные демократы") и Шалвы Нателашвили, многолетнего лидера грузинских лейбористов. Они не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

Напомним, 150 депутатов парламента Грузии избираются на четыре года по смешанной схеме: 77 по партийным спискам, еще 73 по одномандатным округам. Участие в нынешних выборах принимали 19 политических партий и шесть избирательных блоков.

Победа «Грузинской мечты» не отменяет факт реального снижения поддержки правительства за последние четыре года. Пока это выразилось в падении явки, но без существенных сдвигов в решении ключевых проблем страны политические риски вырастут.