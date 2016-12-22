en in english ge ქართულად
 
четверг, 22 декабря 2016
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

Шаурма — не просто мясо, завернутое в лаваш, это улыбка бытия

06.12.2016  |  19:14
Шаурма — не просто мясо, завернутое в лаваш, это улыбка бытия

Шаурма — не просто мясо, завернутое в лаваш, это улыбка бытия.

Более того, она объединяет российские регионы лучше всякой национальной идеи. Если вы на секунду остановитесь в своей суете и прислушаетесь, то услышите, как по всей России, в строительных ли бараках, в дряблых ли хрущевках под снос, в вагонах, офисах, общагах, бытовках, коммуналках, на складах и в казармах, раздается звук аппетитного поедания шаурмы.

Каждый час тысячи людей бережно вкушают шаурму, ласково придерживая ее за край, чтобы не вытек так всеми любимый соус. Другие едят шаурму с жадностью, превращая ее в истекающий от соуса источник. Пять минут — ваше божественное блюдо с запахом сочного мяса кружит головы, наполняя их мыслями о красоте, Боге, вечности... И вкушая это невероятное блюдо кусочки мяса попадают между зубов, пальцы пачкаются в соусах и люди чувствуют сопричастность, чувствуют небывалое единение сердец и желудков.

Сей арабский продукт за четверть века своего существования в России стал национальным блюдом. И в этом заключается вся таинственная диалектика Шаурмы — это пища богов.

Конкуренты у нее отсутствуют как класс. Да, фалафель, да кебаб, но это все так незначительно, как будто сравнивать колибри и мух-дрозофил. Цены тоже не важны. В среднем по России, допустим, Шаурма стоит 130 рублей, но неужели это имеет значение? Глаза находят на улице плакат с надписью "Шаурма", руки берутся за теплый лаваш, вокруг — эдем и облачные горы, и места числам тут нет.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100