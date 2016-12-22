Шаурма — не просто мясо, завернутое в лаваш, это улыбка бытия

06.12.2016 | 19:14

Шаурма — не просто мясо, завернутое в лаваш, это улыбка бытия.

Более того, она объединяет российские регионы лучше всякой национальной идеи. Если вы на секунду остановитесь в своей суете и прислушаетесь, то услышите, как по всей России, в строительных ли бараках, в дряблых ли хрущевках под снос, в вагонах, офисах, общагах, бытовках, коммуналках, на складах и в казармах, раздается звук аппетитного поедания шаурмы.

Каждый час тысячи людей бережно вкушают шаурму, ласково придерживая ее за край, чтобы не вытек так всеми любимый соус. Другие едят шаурму с жадностью, превращая ее в истекающий от соуса источник. Пять минут — ваше божественное блюдо с запахом сочного мяса кружит головы, наполняя их мыслями о красоте, Боге, вечности... И вкушая это невероятное блюдо кусочки мяса попадают между зубов, пальцы пачкаются в соусах и люди чувствуют сопричастность, чувствуют небывалое единение сердец и желудков.

Сей арабский продукт за четверть века своего существования в России стал национальным блюдом. И в этом заключается вся таинственная диалектика Шаурмы — это пища богов.

Конкуренты у нее отсутствуют как класс. Да, фалафель, да кебаб, но это все так незначительно, как будто сравнивать колибри и мух-дрозофил. Цены тоже не важны. В среднем по России, допустим, Шаурма стоит 130 рублей, но неужели это имеет значение? Глаза находят на улице плакат с надписью "Шаурма", руки берутся за теплый лаваш, вокруг — эдем и облачные горы, и места числам тут нет.