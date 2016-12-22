|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Советы постящимся в Рамадан 2016-12-22 12:07
- Жизнь в 100 словах 2016-12-18 17:06
- В Тбилиси трудоустроят всех 2016-12-13 07:52
-
-
- Роли в жизни женщины 2016-12-12 20:41
- День памяти святого отца ассирийского Авива Некресского 2016-12-11 08:54
Весь мир начинается с мамы10.12.2016 | 18:49
Весь мир начинается с мамы, И в сердце хранится портрет Той женщины ласковой самой, Которой родней в мире нет...
И с первой минуты рожденья, Она, словно ангел земной, Подарит любовь и терпенье, Она за ребёнка стеной!
И каждой слезинке печалясь, Волнуется мамы душа. Для мамы мы те же остались, Ведь ей не забыть малыша,
Что рос под сердечком, толкался, Бессонных ночей хоровод, Как зубик с трудом прорезался И мучил младенца живот...
И первой улыбки сиянье, И гордость от первых шагов. Влюблённости первой признанье -
Всё маме понятно без слов.
Спасибо всем мамам на свете За то, что прощаете нас... Увы, повзрослевшие дети Теперь забегают на час...
В делах, бесконечных заботах, Уже со своими детьми, С любовью посмотрим на фото, Где мама и мы, лет семи...
И взгляд согревает тот самый, И детство мелькнуло вдали... Весь мир начинается с мамы. Здоровья всем мамам земли!
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас