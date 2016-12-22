Весь мир начинается с мамы

10.12.2016 | 18:49

Весь мир начинается с мамы, И в сердце хранится портрет Той женщины ласковой самой, Которой родней в мире нет...

И с первой минуты рожденья, Она, словно ангел земной, Подарит любовь и терпенье, Она за ребёнка стеной!

И каждой слезинке печалясь, Волнуется мамы душа. Для мамы мы те же остались, Ведь ей не забыть малыша,

Что рос под сердечком, толкался, Бессонных ночей хоровод, Как зубик с трудом прорезался И мучил младенца живот...

И первой улыбки сиянье, И гордость от первых шагов. Влюблённости первой признанье -

Всё маме понятно без слов.

Спасибо всем мамам на свете За то, что прощаете нас... Увы, повзрослевшие дети Теперь забегают на час...

В делах, бесконечных заботах, Уже со своими детьми, С любовью посмотрим на фото, Где мама и мы, лет семи...

И взгляд согревает тот самый, И детство мелькнуло вдали... Весь мир начинается с мамы. Здоровья всем мамам земли!