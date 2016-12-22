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День памяти святого отца ассирийского Авива Некресского

11.12.2016  |  08:54
День памяти святого отца ассирийского Авива Некресского. 29957.jpeg

Грузинская Православная Церковь отмечает День памяти святого отца ассирийского Авива Некресского. В связи с этим в храмах пройдут торжественные службы.

Как сообщают в патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II совершит божественную литургию в 10:00 в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси, сообщает Грузия Онлайн. 

Святой отец Авив Некресский пришел в Грузию вместе с другими 12-тью святыми отцами ассирийскими в 6 веке. Он был учеником преподобного Иоанна Зедазнийского, с благословения которого отправился в Некреси. Будучи епископом, он проповедовал истину в деревнях и поселках епархии. В тот период в Грузии господствовали персы, повсеместно насаждавшие огнепоклонство. Однажды увидев, как персы заставляют грузин поклоняться огню, св. отец Авив не утерпел и налил на огонь воду. За это он был схвачен и подвергнут пыткам, после чего мученически скончался побитый камнями. Останки святого отца Авива Некресского погребены в мцхетском монастыре Самтавро.


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