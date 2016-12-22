Роли в жизни женщины

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четверг, 22 декабря 2016
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Новости
Роли в жизни женщины12.12.2016 | 20:41
Ты дочь - твое дело слушаться своих родителей, следовать их советам, заботиться о них, быть благодарной и всегда вести себя так, чтобы они гордились, что ты их дочь...
Ты сестра - твое дело быть послушной, поддерживать брата, помогать ему во всем и никогда не сметь его ослушаться. Ибо он всегда волнуется и всегда пытается отгородить тебя от всего плохого...
Ты невестка - твое дело любить и чтить родителей мужа как своих, быть не только частью, но и честью их семьи...
Ты жена - твое дело быть покорной мужу. Раз сказал, значит так надо. Любить его не смотря на печали и радости и быть ему верной до гроба.
Ты мать - твое дело вырастить достойных детей, дать соответствующее воспитание и научить их любить и чтить свои традиции, свою семью.
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