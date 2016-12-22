В Тбилиси трудоустроят всех

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Новости
В Тбилиси трудоустроят всех13.12.2016 | 07:52
В столице Грузии 16 декабря состоится Форум по трудоустройству.
Агентство социального обслуживания министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приглашает всех желающих, сообщает Вестник Кавказа.
В мероприятии примут участие порядка 40 компаний из сферы обслуживания и производства. Форум пройдет в выставочном центре ExpoGeorgia.
Соискатели смогут лично побеседовать с работодателями, рассказать о своем опыте и получить информацию о существующих вакансиях, — передает Sputnik Грузия.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте Агентства или обратится в Агентство социального обслуживания по месту проживания.
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