Советы постящимся в Рамадан

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Советы постящимся в Рамадан22.12.2016 | 12:07
Вещи, имеющие отношение к посту, о которых часто задаются вопросы:
(1) Глазные капли. Не нарушают пост - Ибн Теймия, Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(2) Сурьма. Не нарушает пост - Ибн Теймия, Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(3) Ушные капли. Не нарушают пост - Ибн Теймия, Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(4) Капли для носа. Нарушают пост, если достигают желудка - Ибн Усеймин.
Ибн Баз - Запрещено! использовать постящемуся, и если человек почувствовал их вкус в горле, нужно возместить этот день поста.
(5) Ингалятор от астмы. Не нарушает пост - Ибн Баз, Ибн Усеймин, постоянный комитет по фетвам.
(6) Кислородный ингалятор. Не нарушает пост. Сад Хаслян.
(7) Питательный укол. Нарушает пост.
(8) Пенициллиновый укол. Не нарушает пост - Ибн Усеймин.
(9) Инсулиновый укол. Не нарушает пост - постоянный комитет по фатвам.
(10) Укол анестезии зубов и пломбирование и очищение зубов. Не нарушает пост - Ибн Баз.
(11) Использование благовоний. Не нарушает пост - Ибн Усеймин, Ибн Баз.
(12) Увлажнение губ. Не нарушает пост, при условии что вода не будет проглочена - Ибн Усеймин.
(13) Макияж. Не нарушает пост - Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(14) Намеренная рвота. Нарушает пост. Не намеренная не нарушает - Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(15) Кровотечение из носа и вырывание зубов. Не нарушает пост - Ибн Усеймин, Ибн Баз.
(16) Анализ крови. Не нарушает пост - Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(17) Плавание и ныряние. Не нарушает пост - Ибн Усеймин.
(18) Лекарства для полоскания горла. Не нарушает при условии отсутствия глотания - Ибн Усеймин.
(19) Зубная паста. Не нарушает, но лучше не использовать - Ибн Баз, Ибн Усеймин.
(20) Проглатывание мокроты. Не нарушает - Ибн Усеймин.
(21) Пробование еды на вкус. Не нарушает, при условии отсутствия глотания и делать это только при необходимости - Ибн Усеймин.
(22) Таблетки под язык, используемые для лечения сердечных расстройств. Не нарушает пост - Халид Мушей
10 СОВЕТОВ ПОСТЯЩИМСЯ В МЕСЯЦ РАМАДАН
1. Не употребляйте: жареную и острую пищу, кофе и газированные напитки, это ведет к ухудшению состояния организма.
2. Избегайте: переедать во время сухура, пить слишком много воды во время сухура (из-за этого из организма выводятся минеральные соли, необходимые для поддержания тонуса в течении дня).
3. Употребляйте в пищу во время сухура: сложные углеводы, с тем чтобы пища дольше усваивалась и вы не испытали чувство голода в течении дня. Финики — великолепные источник сахара, клетчатки, углеводов, калия и магния. Миндаль — источник протеинов и волокнистого вещества с малым содержанием жира. Бананы — источник калия, магния и углеводов.
4. Пейте, как можно больше, воды и соков между ифтаром и сухуром, чтобы поддержать нормальный уровень жидкости в организме.
5. Уменьшайте потребление кофеина, пейте травяной и не содержащий кофеина чай.
6. При выпечке хлебных продуктов используйте отруби и муку грубого помола при выпечке пирогов.
7. Не переедайте, пейте фруктовые соки или, что еще лучше, дистиллированную питьевую воду. Не ешьте жареного, к пище, вызывающей скопление газов, добавляйте ажгон.
8. Избегайте потребление в больших количествах жареной, жирной, острой пищи, а также продуктов вызывающих метеоризм (кишечные газы), например: яиц, капусты, чечевицы, газированных напитков.
9. Не пропускайте сухур, и ограничите употребление продуктов и напитков содержащих сахар, в обратном случае, при потреблении сахара т.е. очищенных углеводов в больших количествах, заставляет организм вырабатывать много инсулина, что влечет за собой понижение содержания глюкозы в крови, а это ведет к слабости, головокружению, усталости, плохой концентрации, головным болям и сильному сердцебиению — симптомы пониженного содержания сахара в крови.
10. Сбалансируйте питание: в него должны входить продукты из каждой группы, например: овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, хлеб, зерновые и молочные продукты.
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