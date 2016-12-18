Советы постящимся в Рамадан

22.12.2016 | 12:07

Вещи, имеющие отношение к посту, о которых часто задаются вопросы:

(1) Глазные капли. Не нарушают пост - Ибн Теймия, Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(2) Сурьма. Не нарушает пост - Ибн Теймия, Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(3) Ушные капли. Не нарушают пост - Ибн Теймия, Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(4) Капли для носа. Нарушают пост, если достигают желудка - Ибн Усеймин.

Ибн Баз - Запрещено! использовать постящемуся, и если человек почувствовал их вкус в горле, нужно возместить этот день поста.

(5) Ингалятор от астмы. Не нарушает пост - Ибн Баз, Ибн Усеймин, постоянный комитет по фетвам.

(6) Кислородный ингалятор. Не нарушает пост. Сад Хаслян.

(7) Питательный укол. Нарушает пост.

(8) Пенициллиновый укол. Не нарушает пост - Ибн Усеймин.

(9) Инсулиновый укол. Не нарушает пост - постоянный комитет по фатвам.

(10) Укол анестезии зубов и пломбирование и очищение зубов. Не нарушает пост - Ибн Баз.

(11) Использование благовоний. Не нарушает пост - Ибн Усеймин, Ибн Баз.

(12) Увлажнение губ. Не нарушает пост, при условии что вода не будет проглочена - Ибн Усеймин.

(13) Макияж. Не нарушает пост - Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(14) Намеренная рвота. Нарушает пост. Не намеренная не нарушает - Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(15) Кровотечение из носа и вырывание зубов. Не нарушает пост - Ибн Усеймин, Ибн Баз.

(16) Анализ крови. Не нарушает пост - Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(17) Плавание и ныряние. Не нарушает пост - Ибн Усеймин.

(18) Лекарства для полоскания горла. Не нарушает при условии отсутствия глотания - Ибн Усеймин.

(19) Зубная паста. Не нарушает, но лучше не использовать - Ибн Баз, Ибн Усеймин.

(20) Проглатывание мокроты. Не нарушает - Ибн Усеймин.

(21) Пробование еды на вкус. Не нарушает, при условии отсутствия глотания и делать это только при необходимости - Ибн Усеймин.

(22) Таблетки под язык, используемые для лечения сердечных расстройств. Не нарушает пост - Халид Мушей

10 СОВЕТОВ ПОСТЯЩИМСЯ В МЕСЯЦ РАМАДАН

1. Не употребляйте: жареную и острую пищу, кофе и газированные напитки, это ведет к ухудшению состояния организма.

2. Избегайте: переедать во время сухура, пить слишком много воды во время сухура (из-за этого из организма выводятся минеральные соли, необходимые для поддержания тонуса в течении дня).

3. Употребляйте в пищу во время сухура: сложные углеводы, с тем чтобы пища дольше усваивалась и вы не испытали чувство голода в течении дня. Финики — великолепные источник сахара, клетчатки, углеводов, калия и магния. Миндаль — источник протеинов и волокнистого вещества с малым содержанием жира. Бананы — источник калия, магния и углеводов.

4. Пейте, как можно больше, воды и соков между ифтаром и сухуром, чтобы поддержать нормальный уровень жидкости в организме.

5. Уменьшайте потребление кофеина, пейте травяной и не содержащий кофеина чай.

6. При выпечке хлебных продуктов используйте отруби и муку грубого помола при выпечке пирогов.

7. Не переедайте, пейте фруктовые соки или, что еще лучше, дистиллированную питьевую воду. Не ешьте жареного, к пище, вызывающей скопление газов, добавляйте ажгон.

8. Избегайте потребление в больших количествах жареной, жирной, острой пищи, а также продуктов вызывающих метеоризм (кишечные газы), например: яиц, капусты, чечевицы, газированных напитков.

9. Не пропускайте сухур, и ограничите употребление продуктов и напитков содержащих сахар, в обратном случае, при потреблении сахара т.е. очищенных углеводов в больших количествах, заставляет организм вырабатывать много инсулина, что влечет за собой понижение содержания глюкозы в крови, а это ведет к слабости, головокружению, усталости, плохой концентрации, головным болям и сильному сердцебиению — симптомы пониженного содержания сахара в крови.

10. Сбалансируйте питание: в него должны входить продукты из каждой группы, например: овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, хлеб, зерновые и молочные продукты.