Смысл есть только в длительных отношениях

31.12.2016 | 07:19

На самом деле есть смысл только в длительных отношениях, когда человек, который рядом с тобой, становится по-настоящему родным. Ты знаешь все его интонации, чувствуешь настроение, знаешь все тайны характера и в конце концов знаешь, как помириться и что вообще ожидать от него.

Все его слабости и недостатки вызывают улыбку и какое-то тепло в душе. И ты можешь сказать ему снисходительно "ревнивая истеричка", "выпусти пар", "что на этот раз ты натворил?" Ты перестаёшь пытаться произвести впечатление, а становишься самим собой, знаешь, что любят не твой образ, а именно тебя. И от этого легко.

Ты не играешь. Ты рядом с ним живёшь. И для тебя главное, чтобы с ним ничего не случилось. Постоянные отношения — это серьёзно, ответственно, сложно, но они того стоят, потому что у них есть будущее. Всё остальное не имеет смысла.