Смысл есть только в длительных отношениях

|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Советы постящимся в Рамадан 2016-12-22 12:07
- Жизнь в 100 словах 2016-12-18 17:06
- В Тбилиси трудоустроят всех 2016-12-13 07:52
-
-
- Роли в жизни женщины 2016-12-12 20:41
- День памяти святого отца ассирийского Авива Некресского 2016-12-11 08:54
Смысл есть только в длительных отношениях31.12.2016 | 07:19
На самом деле есть смысл только в длительных отношениях, когда человек, который рядом с тобой, становится по-настоящему родным. Ты знаешь все его интонации, чувствуешь настроение, знаешь все тайны характера и в конце концов знаешь, как помириться и что вообще ожидать от него.
Все его слабости и недостатки вызывают улыбку и какое-то тепло в душе. И ты можешь сказать ему снисходительно "ревнивая истеричка", "выпусти пар", "что на этот раз ты натворил?" Ты перестаёшь пытаться произвести впечатление, а становишься самим собой, знаешь, что любят не твой образ, а именно тебя. И от этого легко.
Ты не играешь. Ты рядом с ним живёшь. И для тебя главное, чтобы с ним ничего не случилось. Постоянные отношения — это серьёзно, ответственно, сложно, но они того стоят, потому что у них есть будущее. Всё остальное не имеет смысла.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас