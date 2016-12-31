Мы сыграем не огромную свадьбу, а очень уютную

31.12.2016 | 13:06

Мы сыграем не огромную свадьбу, которая в последнее время вошла в моду, а очень уютную, не на тысячу человек, но никого не обидим, в каком-нибудь красивом небольшом ресторане. Будем сидеть рядом, смеяться, а потом танцевать вместе, будешь самой красивой невестой на свете. Потом мы уедем в свадебное путешествие, куда-нибудь далеко, это будет наш первый совместный отпуск, думаю ты знаешь, где, одно чудесное место, там говорят на итальянском.

Первое время жить мы будем с моими родителями, хочу чтобы ты вошла в наш дом и стала дочерью для моей мамы, дочерью, которой у нее никогда не было. Хочу чтобы мои родители полюбили тебя как родную, как и ты их, семья- это самое святое в моей жизни. Между вами не будет формальностей, хочу чтобы мой отец мог с улыбкой обращаться к тебе, а ты с такой же улыбкой могла ответить ему.

Пройдем время, у нас появится свой дом, жить мы будем весело, это я тебе обещаю. В очередной вечер я приду домой с работы и за ужином ты расплачешься, а я скажу, что это самая лучшая новость, подниму тебя и начну кружить, бесконечно благодарить тебя и смеяться. Мы будет гулять где-нибудь в дендрарии, чтобы ты дышала свежим воздухом, а по вечерам я буду читать книги, что-нибудь доброе и спокойное, чтобы будущий мужчина чувствовал себя комфортно. Ты будешь победителем в любом споре, просто потому что я не смогу спорить с этой милой пузатой женщиной, это тебе фора на ближайшие годы.

Меня будет ждать еще один сюрприз, родился?! -родилась. всю жизнь шутил: "в семье самурая дочка- ужин", но когда впервые увидел свою- чуть было в обморок от радости не упал. забирать с роддома мы вас будем как положено, с дедушками и бабушками, шариками и цветами. мы приедем домой, вечером, когда маленькая леди уснет- я вот сяду и без всяких лишних нежностей скажу тебе спасибо. тяжело, когда муж такой вот неэмоциональный камень, но любые редкие проявления чувств- приятны вдвойне.

И знаешь, позже мы переживем тысячи разных моментов, когда нам будет тяжело и больно - будет зубами держать друг друга, но смеяться мы будем чаще, ведь люди должны быть вместе, чтобы им было хорошо, а иначе для чего вообще быть.

Это все очень обычно, маленькая семья, вроде как обычная семья, но главное - счастливая. дай Бог чтобы получилось.