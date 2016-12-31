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﻿А может, оно того стоило?

02.01.2017  |  19:24
﻿А может, оно того стоило?

А может, оно того стоило. Ну и что, что она истеричка, ну и что, что гордая и не звонит тебе первая, да и вообще не звонит, да может у нее воспитание такое, если ты чувствовал, что это твой человек, если она тебе родной стала. То какого чёрта ты придираешься к тому, что она порой не может позвонить, или написать? Да, половина девушек такие. Не спорю, есть те, которые не истерят, у них нет гордости, с ними легче, с ними любовь другая. А я хочу именно бешеной любви, чтоб она загоняла, ревновала, да, мне нужны эмоции, а не тухлое — пупсик, зайка, каждому своё. Я о чем вообще начал: не нужно разменивать луну считая звезды, если ты чувствуешь, что она твое — будь мужиком, не надо обижаться, или делать неправильные выводы если она не позвонила, да господи, ждать звонка от девушки удел малолетних мальчиков. Терпи ее истерики — если ты ее выбрал, по тому что девочки, ну большинство ведь такие, а не бросай ее ради легких путей. Я для себя понял, я хочу именно бешеной любви, этих бешеных эмоций, с ее загонами, истериками, ревностью, выносом мозга, знаешь. После таких ссор такое дикое желание ее прижать к себе, и понимать она твоя, ну тут не каждый поймет.


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