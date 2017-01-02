Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей. ВИДЕО

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Новости
Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей
Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей. ВИДЕО03.01.2017 | 15:13
Министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и его коллеги нарядились Санта-Клаусами и раздали тбилисским детям и водителям подарки. Видеозапись поздравления опубликована на YouTube украинским политиком и бизнесменом грузинского происхождения Давидом Жванией.
"Мы порадовали маленьких детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, я думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом я еще подрос, решил создать свои сказки", — рассказал министр агентству "Апсны".
Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей
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