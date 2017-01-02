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Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей. ВИДЕО

03.01.2017  |  15:13
Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей. ВИДЕО. 30046.jpeg

Министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и его коллеги нарядились Санта-Клаусами и раздали тбилисским детям и водителям подарки. Видеозапись поздравления опубликована на YouTube украинским политиком и бизнесменом грузинского происхождения Давидом Жванией.

"Мы порадовали маленьких детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, я думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом я еще подрос, решил создать свои сказки", — рассказал министр агентству "Апсны".


Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей

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