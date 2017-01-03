﻿Хасан Халмурзаев отдал все свои олимпийские деньги на благотворительность

04.01.2017 | 09:02

Хасан Халмурзаев отдал все свои олимпийские деньги на благотворительность. Это примерно 4 миллиона рублей. Золотой олимпиец намерен помогать развитию дзюдо в Ингушетии. "Хочу помочь всем юным спортсменам республики, занимающимся дзюдо, и потратить деньги на спортивные школы. Хочу, чтоб в нашей республике росли еще Олимпийские чемпионы по дзюдо" — передает слова спортсмена "Комсомольская правда"

Напомним также, что в будущем, благодаря победе Хасана, в Ингушетии будет построен специализированный зал дзюдо.