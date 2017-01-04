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Когда прекратятся убийства на почве религии?

05.01.2017  |  13:47
Когда прекратятся убийства на почве религии?

Германия. Эту женщину звали Маруа Али аль-Шербини. Она пришла вместе со своим сыном Мустафой на детскую площадку к качелям, где сидел мужчина.

Когда Маруа попросила мужчину освободить качели, мужчина перешёл на оскорбления, касаемые её одеяния и вероисповедания, за что она подала на него в суд.

1 Июля 2009 года состоялся суд. Когда Маруа выходила к столу свидетеля, обвиняемый Александр, который оказался русским по происхождению, накинулся на женщину с ножом и нанес ей 18 ударов, несмотря на то что она была беременной, и её 3-х летний сын присутствовал в зале суда.

Муж был первым, кто выбежал к помощи своей жене, полицейские же выстрелили на нападавшего.

Маруа умерла на месте. Слышали ли вы это по новостям или радио? Читали ли вы это в ваших газетах? Нет, ведь это "всего лишь очередная" мусульманка.


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