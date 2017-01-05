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Новости
"Отпускать людей — это как выдергивать зуб"06.01.2017 | 14:27
Однажды мой стоматолог сказал: "Отпускать людей — это как выдергивать зуб. Когда его выдернули, ты чувствуешь облегчение, но сколько еще раз твой язык касается того места, где до этого был зуб? Вероятно, сотни раз в день. То, что тебе больше не больно, не означает, что ты забыл об этом. Остается щель, и иногда ты ловишь себя на мысли, что ужасно скучаешь. И это займет немало времени, прежде чем заживет. И разве ты бы смогла оставить этот зуб? Нет, потому что он причинил тебе так много боли. В любом случае, нужно двигаться дальше и отпустить".
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