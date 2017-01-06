Настоящие поступки не связаны с деньгами

07.01.2017 | 11:10

"Все женщины любят и подарки, и поступки, но второе для отношений более ценно, чем первое. Настоящие поступки не связаны с деньгами. Купить подарок может любой мужчина, у которого есть деньги. В этом нет ничего невероятного. Мужчина должен дарить подарки и ухаживать за женщиной, но он также должен понимать, что это всего лишь подарки.

Поступки — это всегда выбор. Часто неудобный и некомфортный, но именно он показывает истинное отношение. Действия. Купить букет роз и подарить его — это подарок. Поступок — это бросить все свои занятия и дела, когда ты не можешь их бросить, чтобы приехать и помочь ей. Поддержать в трудную минуту. Решать ее проблемы. Запомни главное, настоящие мужчины ничего не ждут в ответ, когда делают. Они совершают поступки не ради того, чтобы получить что-то от женщины. Это совсем другое. Нет. Они совершают поступки, потому, что они настоящие мужчины"