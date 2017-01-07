|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Настоящие поступки не связаны с деньгами 2017-01-07 11:10
- "Отпускать людей — это как выдергивать зуб" 2017-01-06 14:27
- Когда прекратятся убийства на почве религии? 2017-01-05 13:47
-
-
- Хасан Халмурзаев отдал все свои олимпийские деньги на благотворительность 2017-01-04 09:02
- Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей. ВИДЕО 2017-01-03 15:13
Это Кавказ!09.01.2017 | 08:54
Это у нас поезд уступает дорогу автомобилям.
Только у нас светофор стоит ради красоты...
Это у нас с двумя высшими образованиями идут работать на стройку. Только у нас приора считается круче, чем бугати... Только у нас сперва крадут невесту и потом начинают узнавать, кто она.
Это мы не умея связать два слова на русском языке, умудряемся познакомиться с лучшими девушками России!!! Это у нас при показателях 80% безработницы, 70% ездят на иномарках и живут в особняках ! Это мы учимся в высших вузах России, сами об этом не зная!!! Это мы ходим в ночной клуб, не для того чтобы отдохнуть, а чтоб размять кости и отработать пару новых приемов! Это у нас двое дерущихся пацана могут переключиться на третьего разнимающего.
Это мы придумали говорить русалка русским.
Это у нас ловзар плавно переходит в вольную борьбу, а потом в перестрелку .
Это наши парни рвутся на разборки находясь за 200км.. и обещают приехать за 5 минут.
Это наши девушки убивают взглядом, а парни руками... Это...КАВКАЗ!!!
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас