Это Кавказ!

09.01.2017 | 08:54

Это у нас поезд уступает дорогу автомобилям.

Только у нас светофор стоит ради красоты...

Это у нас с двумя высшими образованиями идут работать на стройку. Только у нас приора считается круче, чем бугати... Только у нас сперва крадут невесту и потом начинают узнавать, кто она.

Это мы не умея связать два слова на русском языке, умудряемся познакомиться с лучшими девушками России!!! Это у нас при показателях 80% безработницы, 70% ездят на иномарках и живут в особняках ! Это мы учимся в высших вузах России, сами об этом не зная!!! Это мы ходим в ночной клуб, не для того чтобы отдохнуть, а чтоб размять кости и отработать пару новых приемов! Это у нас двое дерущихся пацана могут переключиться на третьего разнимающего.

Это мы придумали говорить русалка русским.

Это у нас ловзар плавно переходит в вольную борьбу, а потом в перестрелку .

Это наши парни рвутся на разборки находясь за 200км.. и обещают приехать за 5 минут.

Это наши девушки убивают взглядом, а парни руками... Это...КАВКАЗ!!!