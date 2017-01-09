"Мне стыдно за Кавказ"

11.01.2017 | 09:56

Когда-то непобедимые Кавказцы! Вас победила мода и понты!

На Кавказе стал ислам вперемешку с традициями, понятиями, понтами, показухой, невежеством, харамом, позором. Бесит не тот факт, что это есть, а тот, что сделать чего-то практически не реально. Модные шмотки, лезгинка, красивые парни, девушки, не прикрытый аурат, дерзкие цитаты и статусы вперемешку с хадисами, модницы в ярких "хиджабах" парни с гламурной щитиной, на одной картинке реклама харамных отношений, где девушка с парнем целуются, гуляют за ручку.

Взгляд — это одна из ядовитых стрел шайтана. Ты наверное в курсе, кто это сказал! И лучше мужчине забьют в голову гвоздь, чем он прикоснётся к чужой женщине! Но почему-то они слова нашего любимого Пророка салаллаху алейхи уа салям не берут! А под другими фото пишут типа "МашаАллах" и всё такое! Это нам нравится в религии, мы это берём, а это нет, это слишком радикально. Неужели Аллах лишил их разума!!!!

Брат, даже мне стыдно за Кавказ! мне стыдно, брат, за мусульман! мне стыдно, брат, за мусульманок, которые думают, юбка по колено и платочек на голове — это предел скромности! Парни с щитиной в очках, в кепке фбр и британским крестом на футболке! Мне стыдно за это ! Им не нужно объединение уммы, им плевать, что происходит в Сирии или в Палестине! И, как бы они ни пытались впихнуть религиозные нотки промеж этого стыда, этого харама, этого прелюбодеяния, безнравствености и джахилии, это как капля в море! Это как очередное выставление напоказ, чтобы поставили лайки! Галимый национализм, готовые порвать любого за республику, за нацию, за родной Кавказ! А где единства уммы?! Где эти надписи "срочно продам своих 2 айфона Альхамдулиллях я одумался продаю 2 айфона чтобы полететь в хадж" !А что будет со следующими поколениями! Где призыв к Единобожию, где порицание харама и призыв к одобряемому?! и что мы видим? Мода, бренды! Аллах запечатал их сердца! Когда-то непобедимые Кавказцы! Вас победила мода и понты!"

© Саид, русский муслим