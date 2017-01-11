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Внимательно следите за монетами в своем кошельке!

13.01.2017  |  21:54
Внимательно следите за монетами в своем кошельке!

Внимательно следите за монетами в своем кошельке. Говорят, некоторые из них помогут вам обогатиться.

Например, монеты 2003 года выпуска с клеймом СПМД: 1 рубль - цена от 10 до 25 тысяч рублей  2 рубля - цена от 8 до 10 тысяч рублей  5 рублей - цена от 5 до 7 тысяч рублей

Монеты 2001 года выпуска с клеймом СПМД: 50 копеек - цена от 50 до 70 тысяч рублей 1 рубль - цена от 20 до 25 тысяч рублей 2 рубля - цена от 20 до 25 тысяч рублей

И самая редкая монета, которой, возможно, и не существует: 5 рублей 1999 года с клеймом СПМД - цена от 100 тысяч рублей

СПМД-Санкт-Петербургский монетный двор


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