Люди из прошлого

15.01.2017 | 15:13

Пройдёт лет десять, может быть, пятнадцать, Я буду уж тогда совсем другой.

Но вдруг случайно на одной из станций Судьба опять сведёт меня с тобой.

Я первая тебя тогда замечу И улыбнусь. Как будто не болит.

Как будто не щемит в груди под вечер, Как будто ты давно уже забыт.

Ты подойдёшь ко мне, как прежде гордый, Друг другу скажем мы лишь пару слов.

Ты всё такой же. Но совсем холодный Твой взгляд. И эта поднятая бровь…

— С кем ты сейчас? — Семья, работа, дети. Всё так, как предсказала мне тогда. — А ты?

— Добилась многого на свете, Но, как ты и предсказывал, одна. И ничего б я больше не спросила.

Но ты, подумав, сам заговорил: "Она не любит так, как ты любила. Я как тебя её не полюбил". Стою. Молчу. Разглядываю рельсы.

Ты продолжаешь: " Знаешь, я скучал. Но только в сказках замужем принцессы. Жена — одно. Другое — идеал".

Я улыбнусь и быстро попрощаюсь, Желая вам совместных благ с другой. Но, в глубине души, себе признаюсь: "Я — идеал. Мечтавший стать женой".