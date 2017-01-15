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Новости
Некоторым проще все держать в себе...16.01.2017 | 21:41
— Я сильная, хотя в душе ранимая. Но этого никогда никому не показываю. Человек должен быть мне очень близок, чтобы это видеть. Я не привыкла выставлять свои чувства напоказ. Мне легче притворяться бессердечной. Во мне часто борются доброта и злость, хотя ненавидеть я не умею. Я могу безумно орать на человека, но при этом безумно его любить в душе, но показывать я этого не могу… Я просто знаю, что если показывать людям свою любовь, они начнут наглеть… Проще всё держать в себе. Может я и грубая, но я искренняя.
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