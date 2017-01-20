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Новости
Порой мне кажется, что я родилась совсем не в то время20.01.2017 | 11:10
Порой мне кажется, что я родилась совсем не в то время… Нынешнее поколение принадлежит алчным мерзавцам, доступным женщинам, деньгам и тусовкам. Все самое важное обесценилось… Стало никому не нужным, ненадежным и неинтересным.
Люди забыли о верности, о простом человеческом счастье, о том, что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус в обществе и наличие денег в вашем бумажнике. Существуют люди, которые любят, ждут и ценят. Они знают, что такое верность, они прекрасно понимают, что им нужен только один, и любят они только одного. Они верны своему выбору, и верны своему человеку, которого выбрали. Будьте верны человеку, которого выбрали. Ведь красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало.
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