Психология домашних животных

Доказано учеными: кошки становятся похожими на хозяев

Европейские ученые из университета Линкольна провели довольно интересное исследование.

Объект изучения - кошки

3,3 тысячи владельцев кошек с удовольствием согласились поучаствовать в эксперименте. Их питомцев изучали на проявление различных поведенческих реакций.

Как оказалось, кошки, не менее, чем собаки, разделяют настроение своих хозяев.

Исследователи утверждают, что им удалось найти связь между особенностями характера домашних кошек и поведением их хозяев.

Например, если у хозяина проблема с нервами, то кошка начинает вести себя агрессивно или становится боязливой.

Еще одно интересное наблюдение:

если у человека было психическое расстройство, то кошки не только становились нервными, но и начинали толстеть.

Фото: m.7days.ru