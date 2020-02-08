Психология домашних животных
Доказано учеными: кошки становятся похожими на хозяев
Европейские ученые из университета Линкольна провели довольно интересное исследование.
Объект изучения - кошки
3,3 тысячи владельцев кошек с удовольствием согласились поучаствовать в эксперименте. Их питомцев изучали на проявление различных поведенческих реакций.
Как оказалось, кошки, не менее, чем собаки, разделяют настроение своих хозяев.
Исследователи утверждают, что им удалось найти связь между особенностями характера домашних кошек и поведением их хозяев.
Например, если у хозяина проблема с нервами, то кошка начинает вести себя агрессивно или становится боязливой.
Еще одно интересное наблюдение:
если у человека было психическое расстройство, то кошки не только становились нервными, но и начинали толстеть.
Фото: m.7days.ru