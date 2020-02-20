Возраст одиночества. Какой он?

Американские психиатры из университета в Сан-Диего провели масштабное исследование и выяснили, что в жизни человека есть 3 периода, когда на него "накатывает" чувство одиночества.

28-29 лет

Примерно к этому возрасту у большинства людей исчезает чувство, что "он может все". Веселая (а часто и разгульная) молодость остается только в воспоминаниях. Организм все чаще напоминает о том, что его ресурсы не безграничны: требует хорошо высыпаться, есть хорошую еду и т. д. Организм уже не способен справляться с разгулом, который вы ему устроили в предыдущие годы, весёлая молодость не проходит бесследно.

Человек эти перемены ощущает, но, как правило, не понимает их происхождения. И от непонимания подкрадывается хандра. А с ней и чувство одиночества.

50 лет

Понимание "солидности" своего возраста всем дается непросто. Вдруг начинаешь замечать, что все обращаются на "Вы", что дети стали взрослыми и дают дельные, в общем-то, советы. Что жизнь, оказывается, течет в определенном русле: семья, работа, стабильность.

И приходит мысль: "а что дальше"? Вот именно этот поиск нового смысла жизни и дает ощущение одиночества. К сожалению, без депрессии в этом возрасте мало кому удается обойтись.

80 лет и старше

Теперь одиноко становится от мыслей, что уже просто доживаешь свою жизнь. Все сделано, почти все достигнуто или, наоборот, что-то важное упущено безвозвратно.

Как пережить "накатившее" одиночество?

Принять перемены — советуют психологи. Понять, что каждый из этих периодов — переход на качественно иной уровень. Этап эволюции, если угодно. И с этим надо просто смириться и идти дальше. Ведь рядом есть люди, которые вас любят.