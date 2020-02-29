Как перестать волноваться в новых отношениях: советует психолог

На начальном этапе знакомства люди сталкиваются с неизвестностью. У женщины возникла симпатия к мужчине и сразу в голове проносится мысль:

"Захочет ли он встретиться еще раз?" Или "чем закончится бурный роман — свадьбой или разрывом?"

Чувство неопределенности постоянно преследует тех, кто находится в начале отношений. Как пережить это состояние тревожности и непредсказуемости? В этом помогут советы психологов.

Разделить ответственность

Нужно постараться отделить границы своей ответственности от неподконтрольных обстоятельств. Люди часто перенапрягаются и теряют силы, когда стремятся взять под контроль то, что им неподвластно.

Если женщина хочет привлечь внимание понравившегося мужчины, то для этого стоит использовать любые возможности и произвести на него самое выгодное впечатление. Главное, что спичка брошена, а разгорится пламя или нет — будущее покажет.

Чтобы запастись терпением и не мучиться в ожидании телефонного звонка, можно переключить свое внимание на чтение книги, просмотр интересного фильма. Все, что могла женщина уже сделала, осталось дождаться, что из этого получится.

Не ставить другого человека на первое место

Если новое знакомство полностью поглощает женщину, то вполне вероятно, что ее планы и настрой станут зависеть от реакции избранника. Не позвонил — она огорчена, позвонил — подстраивается под него и сразу же отменяет намеченную встречу.

Но вести себя как мама нового знакомого или его рабыня совсем ни к чему. Расставить все точки над "и" лучше на первой стадии знакомства.

Если женщина попала в зависимость от избранника и он получил власть над ее чувствами, то стоит попробовать изобразить на рисунке то место, которое отводите ему в своей жизни. Для этого рисуют "солнечную систему", себя помещают в центр к Солнцу, а на орбиты близкое окружение, свои интересы. Таким образом, место мужчины в этот момент окажется где-нибудь на орбите Нептуна, рядом с десятком других знакомых.

Стоит ли менять свои планы ради каждого из дальних приятелей? Пусть сначала избранник постарается попасть в круг близких друзей, а потом будет разумно ответить ему взаимностью.

Не вкладывать в отношения слишком много, пока нет ясности

Некоторые женщины на свидание с каждым новым знакомым собираются, как на светский раут, потратив не один час в салоне красоты и надев сногсшибательное платье. Если человек не оправдал надежды, то девушку, которая потратила уйму времени и денег на наведение красоты, ждет сильное разочарование.

Поэтому нужно относиться к свиданию, как к повседневному делу, а не конкурсу красоты. Лучше на встрече с новым знакомым выглядеть так, как в повседневной жизни — обычный макияж и одежда. Для свидания подойдет недорогое местечко, к примеру, уютное кафе в центре города. Если пойти на встречу "между делом", то не придется сильно горевать, если она закончится ничем. С другой стороны, можно вызвать восхищение мужчины и в повседневной одежде.

Не ожидать мужской оценки

Если женщина понравилась новому знакомому, то считает, что все сделала правильно и есть повод гордиться собой. Если же не увидела восхищенного взгляда, то делает вывод о том, что не очень привлекательная и недостаточно работает над собой, поэтому недостойна внимания хорошего человека. Когда новый знакомый советует сбросить несколько лишних килограммов, это не значит, что женщина тут же должна записаться в фитнес — клуб. Если ей комфортно в своем весе, значит она имеет право остаться при своем мнении.

Не надо придавать значение оценке человека, с которым едва знакомы. Советы покрасить волосы, постричься в его устах звучат бесцеремонно. Такой тон нужно сразу пресекать. Женщина сама для себя является главным критиком (объективным и доброжелательным). Если сложно самостоятельно сделать вывод о своей внешности, можно обратиться за помощью к надежным друзьям, проверенным временем.